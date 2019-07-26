На Прикарпатті створили Калуську ОТГ

В Івано-Франківській області утворили Калуську об’єднану територіальну громаду (ОТГ). Таке рішення ухвалили депутати Калуської міської ради.

Про це повідомляє Івано-Франківський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«Історичне рішення про створення Калуської ОТГ 25 липня затвердили на сесії міської ради Калуша. За приєднання до міста двох сіл, Кропивник та Мостище, проголосували 19 депутатів», - йдеться в повідомленні.

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За інформацією, Калуська ОТГ стала другою об’єднаною громадою з центром у місті обласного значення, після Коломийської ОТГ.

Населення Калуської ОТГ сягатиме 80 тисяч людей. Очікують, що до Калуської ОТГ приєднається ще село Вістова.

Нині на Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: vikna.if.ua