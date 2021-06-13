У затриманого на «закладці» киянина вилучили близько кілограма амфетаміну

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який займався "закладанням" наркотиків, у нього виявили посвідчення працівника одного з телеканалів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

Як зазначається, під час патрулювання у Шевченківському районі працівники Полку поліції особливого призначення №1 помітили чоловіка, який при їхній появі став дивно поводитися. Під час спілкування він зізнався, що робив так звані "закладки" наркотиків. Слідчо-оперативна група виявила в нього розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного з телеканалів.

У Києві затримали наркоторговця / Фото: kyiv.npu.gov.ua

За словами затриманого, за зроблену "закладку" він отримував 60 гривень.

Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта (1989 року народження), вилучивши близько кілограма амфетаміну, 100 таблеток екстезі, канабіс, "марки" ЛСД, ваги та пакетики для розфасовки наркотиків.

У Києві затримали наркоторговця / Фото: kyiv.npu.gov.ua

Чоловіка, затримали, з ним проводять першочергові слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За збут наркотиків чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські Києва вживають заходів для встановлення всієї мережі виготовлення та продажу наркотиків.