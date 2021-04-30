У столиці провели спецоперацію – «накрили» чотири нарколабораторії і п’ять притонів

Київські поліцейські провели масштабну спецоперацію з викриття наркоторговців та ліквідації нарколабораторій. У результаті припинено діяльність чотирьох нарколабораторій і п’яти притонів. Проведено понад 20 обшуків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно з управлінням карного розшуку поліції Києва та слідчими районних управлінь поліції Києва викрили злочинну діяльність осіб, які виготовляли та збували наркотики на території столиці. Провівши комплекс оперативних заходів, за силової підтримки бійців КОРДу, полку поліції особливого призначення, правоохоронці припинили протиправну діяльність зловмисників, встановили місце виготовлення наркотиків та простежили канали їх збуту.

В рамках проведення досудового розслідування поліцейські провели понад 20 обшуків. «Завдяки злагодженим діям представників Національної поліції України та поліцейських столичного главку проведено спецоперацію з метою припинення злочинної діяльності наркоторговців та ліквідації нарколабораторій у різних районах Києва. Серед заборонених речовин, які ми вилучили: амфетамін, канабіс, наркотичні пігулки, рідкі прекурсори», - зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У результаті обшуків поліцейські вилучили скляні колби для виготовлення наркотиків та прекурсорів, електронні ваги, ємкості для зберігання речовин, медичні шприци, зіп-пакети, документи, чорнові записи, банківські картки та телефони. Всі ці речі направлено на експертизу.

«Загалом під час спецоперації ліквідовано чотири нарколабораторії і п’ять притонів, а також встановлено 20 осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та збуту наркотиків. При цьому встановлено, що збут наркотиків та психотропів відбувався з рук в руки, через «закладки» та мережу Інтернет», - розповів Крищенко.

Правоохоронці продовжують проводити оперативні заходи для встановлення та затримання інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня поліція ліквідувала міжрегіональне угруповання, яке організувало виготовлення і збут наркотичних та психотропних речовин на території Вінницької, Миколаївської та Черкаської областей.