Метадон та психотропи: викрили банду наркоділків, які «працювали» у трьох областях

Поліція ліквідувала міжрегіональне угруповання, яке організувало виготовлення і збут наркотичних та психотропних речовин на території Вінницької, Миколаївської та Черкаської областей.

Про це у четвер, 29 квітня, повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

"Спецоперація проводилась 28 квітня на території Вінницької, Миколаївської та Черкаської областей слідчими ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань та силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції. До складу стійкого організованого злочинного угруповання входило більше десятка осіб. Поліцейські провели 8 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, вилучені речові докази їх злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени злочинного угруповання мали чіткий розподіл ролей та протягом 2020 – 2021 років займались збутом наркотичних речовин через мережу закладчиків. Бажаючі придбати заборонені у вільному доступі сильнодіючі лікарські засоби, метадон та психотропи через чат-боти у мобільних додатках зв’язувались з операторами та робили замовлення. Коли гроші поступали на банківську картку, оператор відправляв замовнику фото з місцями закладок. У кожній області працювали люди, які робили закладки за замовленнями.

В ході спецоперації поліцією проведені оперативні закупівлі наркотичних засобів, встановлені місця заходження закладок та вилучені згортки з метадоном. У процесуальному порядку затримані дві особи віком 21 та 23 років. Проводяться слідчі дії. Читайте також: СБУ готує низку заходів для припинення діяльності контрабандних угруповань

Під час проведення обшуків у організатора наркозбуту та інших фігурантів вилучено 2 автомобілі, мобільні телефони, сім-картки, ємності з нашаруванням порошкоподібної речовини, грошові кошти. Вилучене направлено на експертизу.

Читайте також: СБУ вилучила наркотиків на майже 11 мільйонів гривень

Документування злочинної діяльності угруповання здійснюється в межах кримінальних проваджень, відкритих за ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1. ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. За такі злочини передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво розслідування здійснює прокуратура Вінницької області.