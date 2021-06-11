На Співочому полі відкриється виставка квітів «Дикі тварини»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті КМДА.
«Для створення об’ємних фігур будуть використані металеві конструкції, дерево та понад 500 тисяч квітів-однорічників, серед яких альтернатери, цинерарії, бегонії, колеуси, петунії, сульфінії, сальвії. Деякі фігури сягатимуть 5 м у висоту, тож кожен охочий зможе зробити фото з будь-яким персонажем тваринного світу в повний зріст», - зазначили організатори виставки, представники компанії-оператора парку «Співоче».
За словами організатора виставки Дениса Погорєлка, цього разу на виставці будуть сотні тисяч квітів, яскраві фотозони, а найголовніше – оновлена зона розваг.
«Тепер можна буде не тільки насолодитися красою квіткових алей, а й відпочити в лаунж-зоні, поїсти в кафе та послухати живу музику», – сказав він.
У парку також працюватимуть каруселі, атракціони, батутна зона та дитяча анімація.
Виставка триватиме до 1 серпня.
Дітям до 3 років, пенсіонерам, багатодітним сім’ям, учасникам антитерористичних операцій, інвалідам 1 і 2 груп та учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської аварії вхід на виставку безкоштовний.