У київському парку «Перемога» відкрилася виставка квітів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.
“На центральній алеї з’явилися герої мультфільмів: Губка Боб та його друг Патрік, Angry birds та смурфики”, - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що підготовка до виставки тривала близько пів року. Висота деяких конструкції сягає 2,5 м.
Для створення композицій працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень (КП УЗН) Дніпровського району висадили 35 тисяч квітів: чорнобривці, колеуси, бегонії тощо.
У київському парку «Перемога» відкрилася виставка квітів / Фото: kyivcity.gov.ua
Протягом літа виставка поповниться композиціями з новими героями. Тут з’являться Баранчик Шон та Октонавти, обіцяють у Київзеленбуді.
Як повідомляв Укрінформ, на початку травня на Співочому полі у Києві відкрилася виставка тюльпанів, у ландшафтному парку представлено понад 700 тисяч тюльпанів 30 сортів.