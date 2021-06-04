У Дніпровському районі Києва, у парку «Перемога», відкрилася літня квіткова виставка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.

“На центральній алеї з’явилися герої мультфільмів: Губка Боб та його друг Патрік, Angry birds та смурфики”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що підготовка до виставки тривала близько пів року. Висота деяких конструкції сягає 2,5 м.

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Для створення композицій працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень (КП УЗН) Дніпровського району висадили 35 тисяч квітів: чорнобривці, колеуси, бегонії тощо.

У київському парку «Перемога» відкрилася виставка квітів / Фото: kyivcity.gov.ua

Протягом літа виставка поповниться композиціями з новими героями. Тут з’являться Баранчик Шон та Октонавти, обіцяють у Київзеленбуді.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня на Співочому полі у Києві відкрилася виставка тюльпанів, у ландшафтному парку представлено понад 700 тисяч тюльпанів 30 сортів.