Під Мукачевом розквітло поле маків із видом на замок Паланок
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила екскурсоводка Єва Колесник.
За її словами, поле знаходиться біля мікрорайону “Шипка” на Берегівській об'їздній.
"Насправді, там зараз квітне кілька полів з маками біля дороги, дуже гарна локація, маки якраз розквітли — це неймовірне видовище, справжнє червоне море!” - поділилася враженнями Єва Колесник.
Під Мукачевом розквітло поле маків / Єви Колесник та Вікторії Шрамко
Вона розповіла, що макове поле квітне уже кілька днів, за цей час поле стало топовою фотолокацією в місті. Сюди їдуть робити світлини та селфі люди з інших міст Закарпаття.
Було б добре, наголошує екскурсоводка, аби поле зберегли і воно квітло щорічно.
Адже кілька років тому під Ужгородом було аналогічне макове поле, але його переорали і зараз там нема такого потужного цвітіння, розповіла Єва Колесник.