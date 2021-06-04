Під Мукачевом розквітло поле маків із видом на замок Паланок

Під Мукачевом розквітло поле маків на локації з видом на замок Паланок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила екскурсоводка Єва Колесник.

За її словами, поле знаходиться біля мікрорайону “Шипка” на Берегівській об'їздній.

"Насправді, там зараз квітне кілька полів з маками біля дороги, дуже гарна локація, маки якраз розквітли — це неймовірне видовище, справжнє червоне море!” - поділилася враженнями Єва Колесник.

Під Мукачевом розквітло поле маків / Єви Колесник та Вікторії Шрамко

Вона розповіла, що макове поле квітне уже кілька днів, за цей час поле стало топовою фотолокацією в місті. Сюди їдуть робити світлини та селфі люди з інших міст Закарпаття.

Було б добре, наголошує екскурсоводка, аби поле зберегли і воно квітло щорічно.

Адже кілька років тому під Ужгородом було аналогічне макове поле, але його переорали і зараз там нема такого потужного цвітіння, розповіла Єва Колесник.