На Співочому полі розквітли понад 700 тисяч тюльпанів

На Співочому полі відкрилася виставка тюльпанів, у ландшафтному парку представлено понад 700 тисяч тюльпанів 30 сортів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у КО "Київзеленбуд".

"Робота над виставкою тюльпанів починається ще з осені, коли малюються ескізи, підбираються відповідні квіти за кольоровою гамою, висотою, періодом цвітіння, щоб створити об’ємні абстрактні візерунки. Цього року на Співочому квітнуть більше 700 тисяч квітів. Крім 30 сортів тюльпанів, були висаджені також нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі. Уявити весняний Київ без виставки тюльпанів вже важко. І ми дуже раді, що цього року її можна побачити вживу», - розповів генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

Саму локацію також оновили до нового сезону. Компанія-оператор парку Співоче встановила нові лави та урни, громадську вбиральню та створила нові зони відпочинку.

Виставка тюльпанів у Києві/ Фото: Євген Котенко

«Якщо КО «Київзеленбуд» відповідає за тематику та рослини - що, де і коли висаджувати, щоб це було красиво, то компанія-оператор дбає якраз за розважальну складову. Тож ми не гаяли часу в карантин і оновили інфраструктуру Співочого. Крім того, як завжди, на період виставки тюльпанів створили чимало цікавих фотозон та місць для відпочинку», - пояснив керівник компанії-оператора парку Співоче «Grand Event» Денис Погорелко.

Відвідати виставку тюльпанів можна до 23 травня з 10:00 до 20:00 за адресою: вул. Лаврська, 31.

Відвідувачам необхідно носити захисні маски та дотримуватись соціальної дистанції.

Як повідомляв Укрінформ, на центральних площах Києва - Майдані Незалежності та Михайлівській площі - розквітли 100 тисяч тюльпанів на честь загиблих героїв Небесної Сотні та до 30-річчя Незалежності України.