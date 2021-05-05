На Майдані та Михайлівській площі розквітли 100 тисяч тюльпанів
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Укрінформ
На центральних площах Києва - Майдані Незалежності та Михайлівській площі - розквітли 100 тисяч тюльпанів на честь загиблих героїв Небесної сотні та до 30-річчя Незалежності України.
Як повідомляє Укрінформ, тюльпани столиці подарувало Почесне Консульство України в Амстердамі.Тюльпани на Майдані Незалежності / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Квіти були висаджені у Києві в листопаді минулого року.
Почесний консул під час висадки тюльпанів сказав, що захоплюється мужністю українського народу під час Революції Гідності. І 100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні.