На Майдані та Михайлівській площі розквітли 100 тисяч тюльпанів

На центральних площах Києва - Майдані Незалежності та Михайлівській площі - розквітли 100 тисяч тюльпанів на честь загиблих героїв Небесної сотні та до 30-річчя Незалежності України.

Як повідомляє Укрінформ, тюльпани столиці подарувало Почесне Консульство України в Амстердамі.

Тюльпани на Майдані Незалежності / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Квіти були висаджені у Києві в листопаді минулого року.

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Почесний консул під час висадки тюльпанів сказав, що захоплюється мужністю українського народу під час Революції Гідності. І 100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні.