Київ відкриває ярмарки, за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори

У середу, 5 травня, у столиці відновили роботу продуктові ярмарки, але дотримання протиепідемічних заходів будуть перевіряти.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі КМДА.

«Ми розуміємо, навесні особливо хочеться мати на столі свіжі овочі та фрукти як джерело натуральних вітамінів. Проте мушу нагадати, хоч суворі карантинні обмеження послаблено, але епідемія COVID-19 нікуди не поділась. І дуже важливо пам’ятати про захисні маски і дистанцію. Протиепідемічних заходів просимо дотримуватись як відвідувачів, так і підприємців, що здійснюють торгівлю», – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

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Він додав, що дотримання протиепідемічних заходів на ярмарках суворо перевірятимуть, у тому числі інспектори благоустрою.

Зокрема, сезонні ярмарки працюватимуть 5-9 травня, а сільськогосподарські – 8-9 травня.

З адресами, де будуть проходити ярмарки, можна ознайомитися на Офіційному порталі Києва.

Як повідомлялося, з 1 травня столиця вийшла із червоної зони карантину. У місті послабили суворі протиепідемічні обмеження, однак ряд заборон ще зберігається.

Так, з 1 травня відновив роботу в звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних обмежень, громадський транспорт. Також почали працювати заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

Крім того, з 5 травня понад 400 тис. дітей повернулися до очного навчання у столичних закладах освіти.