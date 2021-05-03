У Києві на честь Героїв Небесної сотні розквітнули 100 тисяч тюльпанів

На центральних площах столиції - на Майдані Незалежності та Михайлівській площі - розквітнули 100 тисяч тюльпанів на честь загиблих героїв Небесної сотні та до 30-річчя Незалежності України, подаровані Почесним Консульством України в Амстердамі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король у Фейсбуці.

"Той випадок, коли ні фото, ні відео не передадуть усю красу. Треба бачити... Дякую нашому другу, Почесному Консулу України в Амстердамі, Еміль де Севрен Жакет за такий подарунок", - йдеться у повідомленні.

Тюльпани на Михайлівській площі та Майдані Незалежності у Києві / Фото: Олексій Король, Facebook

Як повідомлялось, тюльпани, отримані як подарунок Україні від Королівства Нідерланди, були висаджені у столиці в листопаді минулого року.

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Почесний консул під час висадки тюльпанів пояснив, що він захоплюється мужністю українського народу під час Революції Гідності. І 100 тисяч тюльпанів символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні.