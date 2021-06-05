У Києві за добу - 497 випадків COVID-19, десять хворих померли

У Києві за минулу добу, 4 червня, зареєстрували 497 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Плюс 497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 208 936)», - зазначив він.

За інформацією очільника міста, захворіли 287 жінок від 21 до 89 років, 187 чоловіків від 23 до 75 років, 8 дівчаток від 6 до 16 років та 15 хлопчиків від 9 місяців до 14 років.

4 червня від коронавірусу у столиці померли 10 людей (загалом 5126), 41 хворий госпіталізований. 37 осіб госпіталізовані з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Кличко додав, що 1213 киян минулої доби подолали коронавірус (загалом 180 797).

За його словами, найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському (111), Дарницькому (107) та Святошинському (85) районах столиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 4 червня, зареєстрували 1 897 нових випадків COVID-19. Одужали 8 330 осіб, померли 86.