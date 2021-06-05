На вихідних 24 бригади робитимуть щеплення у Центрі вакцинації проти COVID-19

Цими вихідними у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, продовжать робити щеплення вакциною CoronaVac.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Ми врахували досвід проведення вакцинації на минулих вихідних. Ми розмежували потоки людей, які прийдуть на щеплення. Перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у «Дії», але запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку «живої черги». Наголошую, обов’язкова умова для вакцинації – реєстрація в додатку Дія", - зазначив Поворозник.

Крім того, у столиці збільшили кількість вакцинальних бригад із 16 до 24. "Частина бригад вакцинуватиме тих, у кого є запрошення. А частина – тих, хто зареєстрований у «Дії», але запрошення не отримав», – додав Поворозник.

Він нагадав, що охочим вакцинуватися необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження реєстрації у додатку «Дія» та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

Окремо звернув увагу на те, що вхід до Центру вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито із 10:00 до 17:30.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні.

У Києві розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру. За інформацією МОЗ, обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна, доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. При цьому в МОЗ нагадали, що з 29 травня використовується вакцина CoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

В Україні за минулу добу, 3 червня, зафіксували 2 266 нових випадків захворювання на COVID-19.