На порталі «Дія» з'явився запис на COVID-вакцинацію

На порталі державних послуг онлайн «Дія» з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на портал «Дія».

На порталі «Дія» в розділі послуг для громадян з'явилася послуга онлайн-запису на вакцинацію від COVID-19.

В описі послуги зазначається, що запис проводиться до листа очікування вакцинації від COVID-19. Після запису громадянин отримає сповіщення про доступний запис на щеплення. Окремо наголошується, що попередній запис до листа очікування не є записом до лікаря.

Для запису необхідно авторизуватися на порталі або за допомогою особистого ключа, або за допомогою BankID чи MobileID та підтвердити або надати персональні дані, обрати населений пункт, де планується проходити щеплення.

Також записатися на вакцинацію можна за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, База надісланих заявок дасть можливість чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 1 березня першу дозу вакцини отримала 3 141 особа.

23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

Вакцинація проти COVID-19, згідно з національним планом щеплення, проводитиметься в 5 етапів. На першому мають бути вакциновані медичні працівники, які працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу при COVID-19, а також працівники мобільних бригад, які здійснюють щеплення.