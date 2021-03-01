На порталі з питань COVID-вакцинації можна буде записатися на щеплення

Інформаційний портал з питань вакцинації від коронавірусу включатиме можливість запису на вакцинацію.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми запустили окремий інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19. Його адреса: https://vaccination.covid19.gov.ua. Цей портал є офіційним джерелом інформації, на якому можна дізнатися все необхідне про етапи вакцинації, цільові групи, які вакцини можуть використовуватися, як відбувається процес вакцинації. Функціонал порталу (буде) розширено додатковими розділами. Зокрема, там буде посилання на запис для широких груп населення", - сказав Кучер.

Також МОЗ планує запустити англомовну версію порталу.

"На жаль, програма вакцинації супроводжується великою кількістю фейків, відвертих маніпуляцій, недостовірною інформацією, зокрема, щодо якості вакцини, її ефективності. надійності тощо. У нас зараз кожен другий став експертом з вакцинації, з розробки вакцин", - зауважив Кучер.

Він підкреслив, що у таких важливих питаннях, як вакцинація, потрібно орієнтуватися на думку спеціалістів й отримувати інформацію з надійних джерел.

Кучер закликав орієнтуватися на повідомлення МОЗ, офіційних сторінок міністра охорони здоров'я та його заступників.

Як повідомлялося, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 28 лютого від COVID-19 вакцинували вже понад 3 тисячі осіб.

Фото: КМДА