В Україні почали записувати на вакцинацію жителів ОРДЛО і Криму

Розпочався запис на вакцинацію від COVID-19 для жителів тимчасово окупованих територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Розпочався запис на щеплення від COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя і належать до пріоритетних груп, вакцинація яких зараз відбувається в Україні. Першочергово - це люди віком 65 років і старше.

Запис відбувається за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19.

"Під час розмови оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту, уточнивши, що наразі він тимчасово окупований. Вказати ваші дані та обрати найзручніший пункт щеплення. Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту - у разі його відсутності", - ідеться у повідомленні.

Цей ідентифікатор передадуть до Держприкордонслужби України, щоб записану на вакцинацію людину безперешкодно пропустили на підконтрольну територію.

Як повідомляв Укрінформ, цими вихідними, 5-6 червня у київському центрі COVID-вакцинації влаштують дві черги.

Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру розпочав роботу 29 травня.

За інформацією МОЗ, обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна, доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. При цьому в МОЗ нагадали, що з 29 травня використовується вакцина CoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.