У Києві на проспекті Маяковського частково обмежать рух

У Києві на проспекті Володимира Маяковського 5 червня з 9:00 до 17:00 частково обмежать рух.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК «Київавтодор».

«На проспекті В. Маяковського розпочинається середній ремонт. Роботи виконуватимуть на ділянці між вул. М. Цвєтаєвої і вул. С. Лифаря. Упродовж 5 червня на ділянці зніматимуть старе асфальтове покриття», - ідеться в повідомленні.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

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Як повідомляв Укрінформ, у столиці з 2 червня до 15 серпня закриють рух на лінії швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри».