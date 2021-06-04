На Прикарпатті оновлять дорогу державного значення

На Прикарпатті у рамках президентської програми «Велике будівництво» розпочали ремонт дороги державного значення Снятин-Косів-Старі Кути, яка об’єднує регіон єдиною транспортною мережею.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Людмила Стражник.

«В рамках реалізації Національного проєкту «Велике будівництво» розпочали поточний середній ремонт на дорозі державного значення Снятин – Косів – Старі Кути. У Снятині ця дорога примикає до траси Н-10 Стрий – Мамалига, а в Кутах – до дороги Р-62 Криворівня – Чернівці та з’єднує регіон єдиною транспортною мережею. На її оновлення уряд скерував 50 млн грн», - зазначила Стражник.

За її словами, торік цю дорогу частково відремонтували у селищі Кути.

Наразі ремонтні роботи стартували у Снятині, де передбачено оновлення дорожнього полотна на мості через річку Прут.

Програма «Велике будівництво» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським у березні 2020 року. Мета програми - побудувати 6,5 тис. км доріг та 245 мостів. Також, у планах - реалізація державного інвестиційного проєкту «Мале Карпатське коло», який з’єднає комфортними автошляхами Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську області.