Димові пакети і петарди: у Києві на ринку «Столичний» знову стався конфлікт

На ринку «Столичний» на ґрунті з'ясування прав власності стався конфлікт, учасники якого застосували димові пакети і петард.

Про це інформує у Фейсбуці поліція Київської області, передає Укрінформ.

“Сьогодні на спецлінію поліції «102» надійшли звернення громадян щодо порушення публічного порядку на території ринку «Столичний», застосування димових пакетів та петард. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці. Поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту”, - поінформували правоохоронці.

За інформацією поліції, потерпілих наразі немає.

Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку, доступ до цього приміщення наразі обмежено.

Зазначається, що поліція поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку «Столичний», і найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та прийнято рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня під час конфлікту на ринку «Столичний» лунали вибухи.

На сайті ринку «Столичний» керівництво у зверненні до орендарів повідомило, що ще у лютому 2020 року ринок було «незаконно захоплено Рустемом Абдукадировим та Олександром Стельмахом, а також іншими особами».