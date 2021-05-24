У Києві стався конфлікт на ринку «Столичний» - лунали вибухи

Поліція Київської області заявляє, що не допустила сутичок на ринку «Столичний», відкрито кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Сьогодні близько 6-ї години ранку на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на території ринку «Столичний» лунають вибухи. На місце події терміново прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці. Пізніше також надходили повідомлення про те, що на території ринку невідомі особи провокують конфлікт.

"Правоохоронці встановили, що невстановлені особи дійсно зайшли на територію ринку, оскільки в цей час приватні особи вчиняли виконавчі дії на даній території. Вибухотехніки оглянули місце події. Слідчі встановлюють можливі пошкодження та з’ясовують обставини інциденту. Завдяки злагодженим діям поліції вдалося забезпечити дотримання публічного та запобігти фізичній сутичці", - ідеться в повідомленні.

"Наразі поліція дбає про те, щоб дії кожної із сторін даного інциденту відбувались в межах закону та не створювали ризиків ані для учасників події, ані для працівників ринку. Правоохоронці продовжують забезпечувати публічний порядок та безпеку працівників та відвідувачів ринку", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановлюють осіб, які перебували на ринку без документів.

За фактом події на ринку «Столичний» поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 162 (незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян) Кримінального кодексу України.

Також на сайті ринку «Столичний» керівництво у зверненні до орендарів повідомило, що ще у лютому 2020 року ринок було «незаконно захоплено Рустемом Абдукадировим та Олександром Стельмахом, а також іншими особами».

«Користуючись підтримкою кримінальних угруповань Рустем Абдукадиров та інші встановлені особи ринку безпідставно та за вашою мовчазною згодою перешкоджають роботі ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний». Компанія «Продовольчий Хаб «Столичний», від імені якої сьогодні вимагають у орендарів оренду плату, немає жодного відношення до ринку «Столичний». За фактом протидії законній господарській діяльності компанії «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» та компанії «Оілсі» відкрито кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві затримали чоловіка, який 20 травня влаштував стрілянину біля супермаркету і поранив військовослужбовця.