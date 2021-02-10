Малюська розповів про спробу рейдерського захоплення «Столичного рику» в Києві

Столичний ринок з грудня минулого року намагаються привласнити рейдери.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав міністр юстиції України Денис Малюська, передає Укрінформ.

"Почалося все як класичне (хоч і нахабне) рейдерство: 14 грудня 2020 року державний реєстратор викинув з ЄДР інформацію про заборону суду на реєстраційні дії, а одразу після цього приватний нотаріус оформив перехід контролю за юридичною особою до іншої особи. Офіс протидії рейдерству зреагував швидко – уже 15 грудня усе повернули як було, а реєстратору анулювали доступ до реєстру", - розповів він.

За словами Малюськи, 17 грудня новий реєстратор прибрав заборону, нотаріус оформив зміни у реєстрі, а 18 грудня Офіс повернув все назад і анулював доступ реєстратора до реєстру.

"Далі так само за традиційним сценарієм замовники захоплення ринку спробували інший шлях - залучили «віп-персону», яка завдяки своєму статусу намагалася вговорити мене і колег припинити звертати увагу на незаконні реєстраційні дії. Не допомогло. І далі пішло уже у стилі початку 90-х", - наголосив міністр.

За його словами, буквально за лічені години спочатку приватний виконавець (як раніше реєстратори) без жодних підстав просто видалив з реєстру речових прав на нерухомість інформацію про арешт суду, а потім приватний нотаріус оформив перехід власності на нерухомість на «добросовісного» нового власника, а потім і наступну оренду майна іншій особі.

"Особливо цікавило на що сподівались приватний виконавець, державний реєстратор та (меншою мірою) нотаріус? Заробити гроші і залишити професію? Пізніше стало зрозуміліше – вони сподівалися на «віпа», який перейшов від вговорювань до грубих залякувань. Коротше кажучи, приватному виконавцю та державному реєстратору доступ до ДРРП ми анулювали, а нотаріуса відправили «відпочити» від операцій з нерухомістю на три місяці. Далі пішло ще цікавіше – купу грошей невдалі крадуни ринку вклали у медіаатаку", - заявив міністр.

При цьому Малюська наголосив, що у цій справі виступає виключно за законне врегулювання і не відстоює жодних інтересів.

"У реальності біс його знає хто реальний власник/бенефіціар ринку. Він (і це реально дивно) не виходив на зв’язок та не намагався себе захистити, включивши іншого «віпа». Недоліком міфу було те, що він не мав закінчення – можливо Іванющенко дійсно кінцевий власник і (якщо так) імовірно він отримав цей ринок корупційним шляхом, але чому ринок потрібно відібрати і віддати іншим «бєспредельщікам», а не, наприклад, державі, залишилось поза будь-яким поясненням", - зазначив міністр.

За його словами після невдалої спроби "переписати" ринок під себе були найняті "тітушки", "які пікетували приміщення Мін’юсту, поводились нецензурно, намагались залякати працівників і заважали працювати кілька днів" та представились "Правим сектором".

"Ну і далі кілька десятків тітушок знайшли мою домівку і своїми факелами, криками та скандуванням матів добряче полякали усіх моїх сусідів та дітей, які були вдома (факели під ворітьми на фото виглядають яскраво). Мораль цієї історії така: окремі елементи диких 90-их, які здавалися уже давно забутими, усе ще живі. І з цим треба щось терміново робити", - резюмував міністр.