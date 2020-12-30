Малюська стверджує, що рейдерство в Україні «практично щезло»

Міністр юстиції Денис Малюська стверджує, що в Україні класичне рейдерство практично щезло, проте люди з поганими намірами нікуди не ділися.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбук, підбиваючи підсумки роботи Міністерства юстиції у 2020 році.

За словами міністра, Офіс протидії рейдерству «успішно виконує свою функцію з недопущення протиправного захоплення об’єктів нерухомості та корпоративних прав».

«Класичне рейдерство практично щезло, проте люди з поганими намірами нікуди не ділися. А тому захоплення активів усе ще трапляється, проте в основному так, щоб не потрапити на радари Мін’юсту», - вважає Малюська.

За його словами, рейдери все частіше почали використовувати підробку документів, яку реєстратори не можуть ідентифікувати, а Мін’юст – довести, залишаючи проблему на вирішення судам і правоохоронним органам, та вчинення реєстраційних дій реєстраторами, які перебувають під захистом «забезпечувальних» ухвал судів.

«Певний час популярним був злам реєстрів хакерами, однак із запровадженням подвійної ідентифікації злами перестали бути привабливими для рейдерів», - зауважив Малюська.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року в Києві відкрили Офіс протидії рейдерству.