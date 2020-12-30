Малюська стверджує, що рейдерство в Україні «практично щезло»

Малюська стверджує, що рейдерство в Україні «практично щезло»

Укрінформ
Міністр юстиції Денис Малюська стверджує, що в Україні класичне рейдерство практично щезло, проте люди з поганими намірами нікуди не ділися.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбук, підбиваючи підсумки роботи Міністерства юстиції у 2020 році.

За словами міністра, Офіс протидії рейдерству «успішно виконує свою функцію з недопущення протиправного захоплення об’єктів нерухомості та корпоративних прав».

«Класичне рейдерство практично щезло, проте люди з поганими намірами нікуди не ділися. А тому захоплення активів усе ще трапляється, проте в основному так, щоб не потрапити на радари Мін’юсту», - вважає Малюська.

За його словами, рейдери все частіше почали використовувати підробку документів, яку реєстратори не можуть ідентифікувати, а Мін’юст – довести, залишаючи проблему на вирішення судам і правоохоронним органам, та вчинення реєстраційних дій реєстраторами, які перебувають під захистом «забезпечувальних» ухвал судів.

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«Певний час популярним був злам реєстрів хакерами, однак із запровадженням подвійної ідентифікації злами перестали бути привабливими для рейдерів», - зауважив Малюська.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року в Києві відкрили Офіс протидії рейдерству.

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