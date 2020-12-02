Майже 80% звернень до Офісу протидії рейдерству стосувалися реєстрації нерухомості

Із понад 3 тисяч скарг, що надійшли упродовж 9 місяців до Офісу протидії рейдерству, майже 80% стосувалися оскарження реєстраційних дій, проведених щодо нерухомого майна.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

“Протягом 9 місяців поточного року ми отримали 3 133 скарги: 2 515 щодо нерухомості і 618 — стосовно бізнесу. Тобто у майже 80% випадків ішлося про оскарження реєстраційних дій, проведених щодо нерухомого майна, і тільки кожен п’ятий реєстраційний кейс стосувався державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, - зазначила Оніщук.

За її словами, за три квартали цього року Колегія розглянула 2 127 скарг, із яких 1 682 — щодо нерухомості та 445 — стосовно бізнесу.

У 898 випадках скарги задоволені, а у 1 229 кейсах — відмовлено в задоволенні по суті.

При цьому, відзначила заступниця міністра юстиції, не було жодного випадку, коли б скарга не допускалася до розгляду з формальних міркувань.

“З огляду на динаміку надходження скарг і їх розгляду, можна сміливо стверджувати, що кількість випадків очевидного рейдерства в державних та єдиних реєстрах суттєво зменшилась, завдяки ліквідації головних шпарин, які існували раніше”, - зауважила Оніщук.

За її словами, наразі головна проблема у сфері державної реєстрації нерухомості — це підробка документів.

“Вирішити її нам вдасться, коли всі відомості про речові права будуть оцифровані — перенесені із паперової форми в електронну. Це дозволить повністю унеможливити фактор людського впливу”, - пояснила заступниця міністра юстиції.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року в Києві запрацював Офіс протидії рейдерству.