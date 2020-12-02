Мін’юст за рік скерував до суду 50 позовів про анулювання свідоцтв партій

Міністерство юстиції України впродовж останнього року скерувало до суду позовні заяви про анулювання свідоцтв 50 політичним партіям, які не висували своїх кандидатів на виборах Президента України та виборах народних депутатів упродовж 10 років.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук.

“Загалом за останній рік Мін’юст скерував до суду позовні заяви про анулювання свідоцтв 50 політичним партіям, які не висували своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів протягом 10 років. Щодо кожної такої позовної заяви було відкрито судове провадження”, - розповіла Оніщук.

За її словами, наразі 10 адміністративних позовів Мін’юсту були задоволені, а в задоволенні ще двох відмовлено, у зв’язку з чим міністерство звернулося до суду апеляційної інстанції.

Загалом, зауважила заступниця міністра юстиції, в Україні наразі зареєстровано 361 політичну партію.

Також Оніщук розповіла, що зміна найменування політичної партії — досить затребувана, але не найпопулярніша опція.

“Законами України “Про політичні партії в Україні” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” передбачено порядок внесення змін до відомостей про політичні партії, який не містить заборон щодо зміни найменування та обмежень щодо кількості та періодичності внесення таких коригувань”, - уточнила урядовець.

Таки чином, додала вона, за потреби політичні сили вносять відповідні зміни до своїх найменувань.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2020 року Міністерство юстиції оприлюднило список 48 партій, щодо яких подано заяви про анулювання реєстраційних свідоцтв у зв'язку з недотриманням вимог законодавства.