Мін'юст просить суд анулювати реєстрації 48 “партій-зомбі”

Мін'юст просить суд анулювати реєстрації 48 “партій-зомбі”

Список
Укрінформ
Міністерство юстиції оприлюднило список 48 партій, щодо яких подано заяви про анулювання реєстраційних свідоцтв у зв'язку з недотриманням вимог законодавства.

Відповідний пост оприлюднено на сторінці Мін'юсту у Facebook.

“Список "партій-примар", щодо яких подано заяви про анулювання реєстраційних свідоцтв у зв'язку з недотриманням вимог законодавства, а саме - невисуванням своїх кандидатів на виборах Президента України та народних депутатів України протягом 10 років”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві юстиції поінформували про наявність в Україні 48 “партій-зомбі”, які не функціонують, та заявили, що звернуться до суду з позовом про анулювання реєстрації одночасно усіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону.

Водночас в Окружному адміністративному суді міста Києва повідомили, що до суду надійшло 35 позовів від Мін'юсту щодо анулювання реєстраційних свідоцтв низки політичних партій.

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Серед відповідачів, зокрема, зазначені політичні партії «Трудова Україна», «Організація Українських Націоналістів», «Громадянська «Партія Пора», «Соціал-демократична партія України», «Блок опозиційних сил» та інші.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за цими позовами.

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