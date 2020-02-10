Мін'юст просить суд анулювати реєстрації 48 “партій-зомбі”

Міністерство юстиції оприлюднило список 48 партій, щодо яких подано заяви про анулювання реєстраційних свідоцтв у зв'язку з недотриманням вимог законодавства.

Відповідний пост оприлюднено на сторінці Мін'юсту у Facebook.

“Список "партій-примар", щодо яких подано заяви про анулювання реєстраційних свідоцтв у зв'язку з недотриманням вимог законодавства, а саме - невисуванням своїх кандидатів на виборах Президента України та народних депутатів України протягом 10 років”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві юстиції поінформували про наявність в Україні 48 “партій-зомбі”, які не функціонують, та заявили, що звернуться до суду з позовом про анулювання реєстрації одночасно усіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону.

Водночас в Окружному адміністративному суді міста Києва повідомили, що до суду надійшло 35 позовів від Мін'юсту щодо анулювання реєстраційних свідоцтв низки політичних партій.

Серед відповідачів, зокрема, зазначені політичні партії «Трудова Україна», «Організація Українських Націоналістів», «Громадянська «Партія Пора», «Соціал-демократична партія України», «Блок опозиційних сил» та інші.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за цими позовами.