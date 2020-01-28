Партіям відшкодували майже пів мільярда витрат на виборах — ЧЕСНО

Парламентські партії отримали з бюджету повне відшкодування своїх витрат на виборчу кампанію. У січні ЦВК отримала з бюджету понад 467 млн грн та, згідно з вимогами закону, перерахувала їх партіям.

Про це ЦВК повідомила руху "ЧЕСНО" у відповідь на інформаційний запит.

"Кошти на відшкодування політичним партіям витрат, пов’язаних із фінансуванням їхньої передвиборної агітації на вказаних виборах, перераховано Центральною виборчою комісією в повному обсязі", – йдеться у відповіді ЦВК на запит "ЧЕСНО".

Як зазначається, таким чином ЦВК виконала норму закону "Про політичні партії в Україні". Норма про відшкодування витрат була включена в закон наприкінці 2015 року разом із запровадженням державного фінансування та фінансової звітності для партій.

"Сукупна сума компенсації становить 467,3 мільйона. Згідно із законом, з бюджету компенсується 100% витрат кожної з партій, яка подолала 5-відсотковий бар’єр та пройшла до парламенту", - повідомляє "ЧЕСНО".

Зазначається, що найбільшу компенсацію отримала партія "Слуга народу" – 114,6 млн грн. Найменше отримала "Опозиційна платформа – За життя" – 60,3 млн грн. Саме стільки ці партії офіційно витратили під час парламентських виборів з виборчого рахунку.

Максимальна сума компенсації партіям обмежується лише фактичними офіційними витратами партії та встановленим у законі лімітом на витрати, а це майже 375,6 млн грн (90 тисяч мінімальних зарплат). Тож жодна партія офіційно не витратила навіть третини від встановлених законом лімітів.

Схожа норма про відшкодування витрат була чинною під час виборів до парламенту 2006 та 2007 років, нагадує "ЧЕСНО". Тоді максимальна сума відшкодування становила 100 тисяч мінімальних зарплат (35 млн грн у 2007 році). Щоправда у бюджеті на 2008 рік коштів на компенсацію партіям не передбачили, тож партії їх, схоже, так і не отримали. Згодом норму про відшкодування взагалі прибрали із законодавства.

Як повідомлялося, на виборчу кампанію 2019 року партії офіційно витратили понад 900 млн грн. Витрати мажоритарників становлять ще 477,8 млн грн, однак третина звітів мажоритарників недоступна, тож сума неповна.