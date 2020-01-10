У 2019 році в Україні з’явилися три нові партії - КВУ

У 2019 році в Україні було зареєстровано три нові політичні партії.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

“Упродовж 2019 року в Україні з’явилися три нові політичні партії. Це політичні партії “Блок Володимира Сальдо”, “Партія чернівчан” та “Демократична сокира”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у КВУ, за даними Міністерства юстиції партію "Блок Володимира Сальдо" було зареєстровано 3 квітня 2019 року. Керівні органи партії знаходяться в м. Херсон. Голова партії – Ірина Хруник.

"Партію чернівчан" було зареєстровано 9 квітня 2019. Місцезнаходження – м. Чернівці. Голова партії – Ольга Мартинюк.

Політичну партію "Демократична сокира" зареєстровано 21 травня в Києві. Голова партії – Ігор Щедрін.

У Комітеті виборців відзначають, що в останні роки суттєво знизилися темпи реєстрації нових політичних партій.

У КВУ зауважують, що у 2018 році було зареєстровано одну нову партію, у 2017 – 3.

Натомість, у 2016 р. було зареєстровано відразу 42 нові партії, 2015 р. – 78, 2014 р. - 36.

За словами голови Комітету виборців Олексія Кошеля, КВУ відзначає тенденцію щодо продовження реєстрації так званих регіональних партій.

“Крім "Партії чернівчан", в Україні діють такі політичні сили як "Політична партія "За Одещину", "Наш дім – Одеса", ВО "Черкащани", "Партія вінничан", "Київська громада", "Біла Церква разом", "Херсонці" та ін. При цьому відповідно до закону всі політичні партії мають всеукраїнський статус, однак на практиці часто зосереджують діяльність в одному місті чи області. Також продовжуються маніпуляції із назвами партій. Понад 10 партій все ще використовують у своїй назві слово "блок", хоч блоки вже впродовж значного часу не передбачені виборчим законодавством”, - пояснив Кошель.

Зазначається, що всього в Україні станом на 1 січня 2020 року зареєстровано 349 політичних партій, що є одним із найвищих показників у Європі.

При цьому, як наголошують у КВУ, участь у виборах бере лише незначна кількість партій. Так, на останніх парламентських виборах виборчі списки кандидатів висунула лише 21 політична сила.