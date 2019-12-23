Троє народних депутатів у грудні не проголосували жодного разу — КВУ

У грудні 2019 року 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Верховної Ради, при цьому 8 народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє — не проголосували жодного разу за місяць.

Про це повідомляє у Facebook Комітет виборців України.

"Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в грудні. Попри те, що в листопаді Верховна Рада запровадила штрафи для депутатів, які систематично не голосують на пленарних засіданнях, в цілому проблема низьких показників участі в голосуваннях окремих депутатів все ще є актуальною", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у грудні 51 народний депутат взяв участь лише в половині голосувань Ради. При цьому 8 народних депутатів пропустили 90% голосувань, із них троє – не проголосували жодного разу за місяць.

У грудні нульові показники голосувань зафіксовано в Любові Шпак ("Слуга народу"), Романа Іванісова (позафракційний) та Віталія Данілова ("Батьківщина"). За даними електронної системи Ради, усі троє народних депутатів не були зареєстровані на засіданнях Ради упродовж місяця. Конкретні причини відсутності на сайті Верховної Ради не вказано.

Також у списку депутатів, які майже не голосували: Антон Яценко ("За майбутнє"), взяв участь в 0,19% голосувань; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Ігор Палиця ("За майбутнє"), 9%; Олександр Абдуллін ("Батьківщина"), 9%; Андрій Деркач (позафракційний), 9%.

"Штрафи за неучасть в голосуваннях дозволять дещо зекономити бюджетні гроші, однак в цілому проблеми не вирішать. Адже потрібно враховувати, що в списку найменш активних депутатів, як правило, знаходяться досить заможні політики, для яких відсутність двох-трьох десятків тисяч гривень на місяць принципово не змінить ситуації, а тому не стане стимулом голосувати частіше", - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Натомість у Верховній Раді є двоє народних депутатів, які взяли участь в 100% голосувань Ради. Це Руслан Князевич із "Європейської солідарності" та Олександр Бакумов зі "Слуги народу". Ще 21 політик взяв участь в 98-99% голосувань.

Всього в грудні відбулося 532 голосування, додали в КВУ.