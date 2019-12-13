КВУ назвав фракції-лідери з нереалістичних законопроєктів

Парламентські фракції партій "Батьківщина" та "Слуга народу" і позафракційні депутати подають найбільшу кількість нереалістичних до виконання законопроєктів.

Про це свідчать висновки Міністерства фінансів, проаналізовані Комітетом виборців України.

"Усього за період із 29 серпня по 19 листопада Міністерством фінансів України було здійснено 447 експертних висновків до законопроєктів щодо фінансових можливостей їх реалізації. Із них 236 було визнано такими, що негативно впливатимуть на дохідну або витратну частину державного бюджету і, відповідно, унеможливлюють їх реалізацію", – йдеться у повідомлені.

При цьому з 236 нереалістичних проєктів законів депутати ВО "Батьківщини" були серед авторів 64 з них, "Слуги народу" – 55, позафракційні народні депутати – 55.

Також високі показники фінансового популізму в депутатів "Опозиційної платформи – За життя", які зареєстрували 38 нереалістичних документів.

Щодо інших фракцій та груп показники наступні: ЄС – 15 нереалістичних проєктів, "Голос" – 11, група "За майбутнє" – 7.

Народні депутати з різних фракцій могли бути авторами одного й того ж документа.

"Те, що опозиційні політичні сили подають значну кількість документів, які не узгоджуються із експертними висновками Мінфіну виглядає цілком логічним і таку тенденцію КВУ відзначав й під час роботи попереднього парламенту. Однак більше здивування викликають високі показники фінансового популізму серед депутатів провладної "Слуги народу", які часто також подають нереалістичні проєкти, що не можуть бути виконані Міністерством фінансів. Як правило, до фінансового популізму зараховуються проєкти законів щодо підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, збільшення державних видатків, зростання соціальних стандартів тощо. Реєструючи подібні ініціативи, народні депутати переважно не вказують достатніх джерел для покриття видатків на їх реалізацію, що унеможливлює їх практичне виконання", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Комітет виборців повідомляв, що понад 80% ухвалених законів, авторами яких є народні депутати, були подані членами фракції "Слуга народу".

Окрім того, в КВУ наголосили, що більш ніж половина законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді IX скликання – 53% – є нереальними до виконання і мають ознаки фінансового популізму.