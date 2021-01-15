Богуслаєв заявив про спробу рейдерського захоплення «Мотор Січі»

Генеральний конструктор АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв запевнив, що не отримував офіційного повідомлення про проведення позачергових загальних зборів. Богуслаєв вважає це спробою рейдерського захоплення підприємства.

Про це йдеться в його офіційному зверненні, оприлюдненому на сайті заводу, передає кореспондент Укрінформу.

«31 грудня 2020 року у мережі Інтернет з’явилася інформація щодо скликання певними юридичними особами на 31 січня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства. Процедура, за якою ці особи намагаються скликати збори, супроводжується чисельними порушеннями законодавства. Ані Товариство, ані я, як його акціонер (президент, генеральний конструктор - ред.), ані інші акціонери – працівники АТ «Мотор Січ» не отримали від вказаних осіб жодних офіційних повідомлень про проведення цих зборів. Внаслідок цього акціонери позбавлені законного права ознайомитись із матеріалами зборів, внести свої пропозиції до їх порядку денного, висунути свої кандидатури до органів управління Товариства та взяти участь у вирішенні інших важливих корпоративних питань», - зазначається у зверненні.

Богуслаєв також зазначив, що збори, ініційовані Skyrizon Aircraft Holdings Limited китайських інвесторів та ТОВ МС-4 українського бізнесмена Олександра Ярославського, проводитимуться за межами підприємства.

«Запропонований ними в незаконний спосіб порядок денний щодо переобрання органів управління свідчить про їх мету усунути діючу раду директорів від поточного керівництва фінансово-господарською діяльністю Товариства та отримати над ним контроль. Таким чином має місце протиправна спроба рейдерського захоплення АТ «Мотор Січ» для подальшого руйнування його унікального промислового комплексу», - йдеться на сайті «Мотор Січ».

Президент підприємства запевнив, що має намір відстоювати у законний спосіб свої права та закликав до цього всіх акціонерів.

Як раніше повідомлялось, Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Проте Антимонопольний комітет України не дозволив компанії DCH, власником якої є Олександр Ярославський, купити акції запорізького заводу.