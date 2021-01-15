Поглинання «Мотор Січі» китайською компанією Skyrizon є неприпустимим - експерти

Експерти Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) наполягають на недопущенні поглинання підприємства «Мотор Січ» китайською державною компанією Skyrizon.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Центру.

«Підтвердились попередні оцінки ЦДАКР щодо можливих загроз для національної безпеки України в результаті поглинання китайською державною компанією Skyrizon унікального українського підприємства «Мотор Січ»», - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, 14 січня 2021 р. бюро промисловості і безпеки Міністерства торгівлі (комерції) США внесло китайську компанію Skyrizon до списку військових кінцевих користувачів (Military End Use, MEU), які загрожують національній безпеці США у зв’язку з тим, що дана компанія має «спроможність розробляти, виготовляти та обслуговувати військову продукцію, таку як військові авіаційні двигуни». При цьому міністр торгівлі США Уілбур Росс у своєму виступі зазначив, що Skyrizon є китайською державною компанією, а не приватною, як це намагалась продемонструвати китайська сторона, та «намагається придбати і освоїти іноземні військові технології, що становить значну загрозу національній безпеці і закордонним інтересам США». Як підкреслив Росс, «ця дія (санкції – ред.) служить для попередження експортерів стосовно безпосередніх зв’язків Skyrizon з Народно-визвольною армією Китаю».

З огляду на це ЦДАКР відзначає, що співробітництво української компанії «Мотор-Січ» з китайською компанією Skyrizon створює такі загрози: знижує можливості для розвитку національної вертолітної програми; загрожує розвитку ракетних програм в інтересах як ЗСУ, так і експорту, а також реалізації програм авіабудування в Україні; загрожує перспективам розвитку програм зі створення безпілотних систем, у т.ч. в інтересах ЗСУ.

Крім того, зазначається, що не виключається можливість передачі через китайські компанії Росії критичних технологій авіаційного двигунобудування. Зокрема, на даний момент між КНР та РФ продовжується реалізація спільних програм у вертольотній сфері, в яких може бути використана продукція «Мотор-Січ». Також створюються загрози розвитку воєнно-політичного, військово-технічного та військового співробітництва України з партнерами НАТО та ЄС, в т.ч. по низці перспективних проєктів у сфері авіації, ВМС, ППО та ПРО, які наразі вкрай необхідні для побудови ефективної системи оборони України в умовах військового конфлікту з РФ.

У ЦДАКР нагадали про можливість накладання санкцій США безпосередньо на «Мотор-Січ», в результаті чого виникнуть прямі загрози реалізації усіх існуючих та перспективних програм як усередині країни, так і з іноземними партнерами.

Як повідомлялось, на запит Укрінформу в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) повідомили, що станом на 15 січня ц.р. не призначали дату розгляду справи щодо продажу акцій АТ “Мотор Січ” китайським компаніям.

Як заявляв наприкінці листопада 2019 року директор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус, китайська компанія Skyrizon вже придбала понад 50% акцій запорізького заводу "Мотор Січ". 21 листопада стало відомо, що Укроборонпром звернувся до Антимонопольного комітету з проханням продовжити розгляд цього питання на два місяці.

13 грудня 2019 року під час спілкування з журналістами почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив, що продав акції підприємства китайській компанії через біржу. За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

Проти придбання акцій "Мотор Січ" виступали США. Там стверджували, що це сприятиме нарощуванню військових сил Китаю.

ПАТ "Мотор Січ" є одним із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Продукція підприємства постачається у понад 100 країн світу.