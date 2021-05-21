У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і поранив військового

У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і поранив військового

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Укрінформ
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля супермаркету і поранив військовослужбовця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Києва.

20 травня близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля супермаркету на вулиці Верховинній невідомий стріляв у людей і його затримали небайдужі громадяни.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на місці події правоохоронці встановили, що перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які розпивали алкоголь та голосно слухали музику.

У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля супермаркету / Фото: Національна Поліція

«Між опонентами виник конфлікт, в ході якого правопорушник дістав пістолет та декілька разів вистрелив у бік хлопців. Внаслідок стрілянини постраждав один із відпочиваючих. З’ясувалось, що потерпілий – 25-річний військовослужбовець, якого з двома пораненнями ноги госпіталізували до медичного закладу. Наразі його життю нічого не загрожує. В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного. Прилад «Драгер» показав результат 0,5 проміле алкоголю», - повідомив Крищенко.

На місці злочину правоохоронці вилучили шість стріляних гільз. У зловмисника під час огляду вилучили два предмети, схожих на пістолети «Форт» для відстрілу гумових куль, один предмет, схожий на карабін, два ножі, а також набої різного калібру.

Чоловіка 1977 року народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду помешкання затриманий добровільно видав ще три одиниці зброї та набої. На вилучені предмети зловмисник має відповідні дозволи.

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Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталася стрілянина, під час якої був поранений чоловік.

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