У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину і поранив військового

У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля супермаркету і поранив військовослужбовця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Києва.

20 травня близько 23:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля супермаркету на вулиці Верховинній невідомий стріляв у людей і його затримали небайдужі громадяни.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на місці події правоохоронці встановили, що перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які розпивали алкоголь та голосно слухали музику.

У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля супермаркету / Фото: Національна Поліція

«Між опонентами виник конфлікт, в ході якого правопорушник дістав пістолет та декілька разів вистрелив у бік хлопців. Внаслідок стрілянини постраждав один із відпочиваючих. З’ясувалось, що потерпілий – 25-річний військовослужбовець, якого з двома пораненнями ноги госпіталізували до медичного закладу. Наразі його життю нічого не загрожує. В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного. Прилад «Драгер» показав результат 0,5 проміле алкоголю», - повідомив Крищенко.

На місці злочину правоохоронці вилучили шість стріляних гільз. У зловмисника під час огляду вилучили два предмети, схожих на пістолети «Форт» для відстрілу гумових куль, один предмет, схожий на карабін, два ножі, а також набої різного калібру.

Чоловіка 1977 року народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду помешкання затриманий добровільно видав ще три одиниці зброї та набої. На вилучені предмети зловмисник має відповідні дозволи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві біля супермаркету на вулиці Верховинна сталася стрілянина, під час якої був поранений чоловік.