У столичному ресторані сталася бійка зі стріляниною – поранили адміністратора

У Києві поліцейські затримали 26-річного зловмисника, який побив чоловіка і стріляв у адміністратора ресторану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у приміщенні ресторану на вул. Ревуцького між компанією чоловіків сталася бійка зі стріляниною», - сказано в повідомленні. За вказаною адресою негайно виїхали правоохоронці та швидка медична допомога.

Т.в.о начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок повідомив, що поліцейські поспілкувалися зі свідками події, переглянули записи із камер відео спостереження та встановили обставини інциденту.

«Ми з’ясували, що між чоловіками із різних компаній виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників конфлікту дістав травматичний пістолет, здійснив кілька пострілів у повітря та у бік опонентів і влучив у адміністратора ресторану, який намагався вгамувати дебоширів. Потерпілого з пораненням живота госпіталізували до медичної установи», - зазначив він.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучили у якості речового доказу та направили на відповідну експертизу.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня у центрі Краматорська на Донеччині сталася стрілянина, поранено двох осіб.

Фото: kyiv.npu.gov.ua