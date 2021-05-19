У Києві знайшли тіло чоловіка з 18 ножовими пораненнями, нападнику загрожує до 15 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.
Сьогодні близько 7:00 на спецлінію 102 зателефонував житець Дніпровського району столиці і повідомив, що на вулиці Новаторів виявив тіло чоловіка без ознак життя.
Судово-медичний експерт виявив на тілі близько 18 ножових поранень та численні забої. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлена причина смерті.
Співробітники карного розшуку Дніпровського управління поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення і затриманя причетних до злочину.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.
Як повідомляв Укрінформ, 6 травня у Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які через помсту підпалили людину.