У Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв у водія автобуса

У Києві патрульні затримали чоловік, який стріляв у водія автобуса, і поранив його.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Києва у Фейсбуці.

"Інспектори, що прибули на вулицю Чорнобильську, саме закінчували оформлювати необхідні матеріали, коли почули звук, схожий на постріл. Одночасно з цим до них підбіг схвильований чоловік та повідомив, що пасажир автобуса вистрілив у водія.

Патрульні взялися переслідувати ймовірного стрільця — на команди зупинитися той не реагував. Невдовзі чоловіка наздогнали та затримали. При собі він мав предмет, схожий на револьвер", - зазначається у повідомленні.

За попередніми даними, у водія з пасажиром виник конфлікт через телефонні розмови у салоні. Затриманий пояснив патрульним, що водій застосував проти нього газ, тому він здійснив постріл у відповідь.

Водія госпіталізували з пораненням в груди.

"На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для з'ясування обставин пригоди та надання правової кваліфікації діям затриманого", - додали у повідомленні.