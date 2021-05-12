Поліція Києва затримала ревнивця, який вчинив стрілянину та поранив людину

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту у Солом’янському районі вчинив стрілянину та поранив одну людину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“До чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волгоградській між двома незнайомцями відбувається конфлікт та чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі”, - ідеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим через ревнощі до жінки виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента і втік.

Працівники поліції обстежили прилеглу територію та неподалік від місця скоєння правопорушення помітили чоловіка, схожого за описом. Під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет.

З місця події експерти вилучили пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Потерпілого госпіталізували.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це місцевий житель, 1974 року народження.

Слідчий Солом’янського управління поліції розпочав досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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