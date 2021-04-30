У Харкові сварка в черзі завершилися стріляниною, є поранені

У Харкові слідчі встановлюють обставини стрілянини в Індустріальному районі Харкова. До лікарні доправлені двоє поранених чоловіків.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.

"Близько 15:44 до відділу поліції № 1 ХРУП №2 надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Архітектора Альошина, що в Індустріальному районі Харкова. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що в черзі до буфету, який працює на винос, між громадянами виник словесний конфлікт, в ході якого 34-річний чоловік дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів в бік 30- та 39-річних чоловіків.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Всі обставини злочину встановлюють слідчі.

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Внаслідок стрілянини, як уточнили кореспондентові Укрінформа в обласному Центрі екстреної медичної допомоги, один із травмованих отримав поранення у голову та ноги, інший — в живіт та груди.

"Поранення не проникаючі, загрози для життя немає", - заявили лікарі.

За повідомленнями ЗМІ, конфлікт між двома незнайомими хлопцями стався в черзі біля буфета: "Один з хлопців був в компанії. Той, що був один, дістав травмат і попередив компанію, що буде стріляти. Хлопцям це не сподобалося - почали нападати, ну, той і висадив в них обойму гуми", - йдеться у дописі очевидця.