На Франківщині затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на АЗС

Поліцейські Івано-Франківської області затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на автозаправці та поранив двох людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці.

«Поліцейські Івано-Франківщини затримали хулігана, який вчинив стрілянину на автозаправці. 3 травня близько 4 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Черемхів, Коломийського району, на автозаправці невідомий чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі у невідомому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, раптом між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник здійснив декілька пострілів з травматичного пістолета у бік інших. У результаті 32 та 38-річні місцеві мешканці отримали поранення та госпіталізовані до лікувального закладу, а правопорушник з місця події втік.

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За інформацією пресслужби МВС, невдовзі правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний мешканець Коломиї. Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили зброю, речові докази та направили все на експертизу.