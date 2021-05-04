У Харкові поліція розслідує вбивство в квартирі двох співмешканців

Тіла співмешканців з численними колото-різаними пораненнями були виявлені в квартирі по вулиці Дружби Народів у Харкові, де вони проживали.

Як передає Укрінформ, про це передає відділ комунікації поліції Харківської області.

Як зазначається, повідомлення про подію надійшло до поліції 2 травня близько 20:30 від матері загиблого. Жінка прийшла в гості до 29-річного сина і його 24-річної співмешканки та виявила їх мертвими.

На місце події виїжджали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група і керівництво Харківського районного управління поліції № 2 кінологічна служба, криміналістична лабораторія.

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За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня Вінницький міський суд засудив до довічного позбавлення волі 32-річного вінничанина, який убив свою сім’ю - матір, дружину та двох дітей.