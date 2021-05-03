У Черкасах викрили нелегальну мережу гральних закладів

Правоохоронці у Черкасах викрили мережу гральних закладів, які діяли у закритому режимі з дотриманням конспірації.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає Укрінформ.

"Встановлено, що організатором грального бізнесу був 35-річний чоловік, який діяв разом із 40-річною жінкою та 25-річним чоловіком", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, фігуранти орендували приміщення, які облаштували необхідною комп’ютерною технікою, а також баром з алкогольними та безалкогольними напоями. Діяли заклади у закритому режимі з дотриманням умов суворої конспірації. Доступ до ігор могли отримати лише перевірені «клієнти» за попередньою домовленістю з адміністратором, зазначають правоохоронці.

Проведено вісім обшуків у приміщеннях ігрових залів та за місцем проживання фігурантів, де вилучено комп'ютерне обладнання і документи, що підтверджують факт незаконного зайняття гральним бізнесом, а також матеріальні цінності на суму понад 500 тисяч гривень та 477 тисяч 385 гривень готівкою.

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У поліції повідомили, що планується накласти арешт на вилучене майно та гроші й оголосити фігурантам про підозру за частиною 3 статті 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та частиною 1 статті 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Організаторам незаконного "бізнесу" загрожує від 170 до 680 тисяч гривень штрафу без права обіймати певні посади на рік.