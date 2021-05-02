Поліція посилила контроль на дорогах та в зонах відпочинку

Національна поліція з 2 травня посилила контроль за безпекою дорожнього руху та у місцях відпочинку громадян.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «відсьогодні, 2 травня, правоохоронці посилюють патрулювання доріг і зон відпочинку громадян, адже дуже багато людей будуть виїжджати у місця відпочинку та в лісопаркові зони попри те, що в деяких регіонах діють суворі карантинні обмеження».

«Націлюю роботу патрульних нарядів, груп реагування патрульної поліції на жорсткий контроль дотримання правил дорожнього руху, особливо що стосується керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Також необхідно збільшити присутність поліцейських біля зон відпочинку, водойм і в курортних зонах та морських узбережжях у південних регіонах держави», - сказав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Зазначається, що за порядком на шляхах та у рекреаційних зонах стежать як піші, так і автопатрулі поліції та Нацгвардії.

Як повідомляв Укрінформ, за даними правоохоронців, в Україні великодня ніч пройшла без порушень, охорону порядку забезпечували понад 29 тис. правоохоронців.

Фото: Нацполіція