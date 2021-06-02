У столиці за місяць зняли майже дві тисячі незаконних вивісок і реклам

За травень у Києві демонтовано майже 2 тисячі конструкцій, що не відповідали Правилам розміщення зовнішньої реклами та вивісок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Демонтажі силами комунального підприємства «Київреклама» відбуваються і вдень, і вночі. Приємно, що в столиці також стає все більше підприємців, які підтримують естетику міста та після наших зауважень самостійно демонтують конструкції, які не відповідають Правилам», – заявила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

За її словами, за травень 2021 року були демонтовані наступні конструкції: реклама на фасаді (банер, вивіска, електронне табло, телеекран, кронштейн, щит) – 1132 од.; реклама на опорі (конструкції на опорі освітлення, холдер, перетяжка над вулицею) – 165 од.; штендер – 393 од.; конструкція на даху – 22 од.; реклама на транспорті – 17 од.; наземні конструкції – 88 од.

Як повідомлялося, у Києві майже 30 підземних переходів звільнили від незаконних тимчасових споруд.