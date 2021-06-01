У цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба у Фейсбуці.

«Робота зі звільнення вулиць від незаконних споруд, напевно, зараз найактивніша за весь час. І такий темп ми будемо тримати. Все життя мешкаю в Києві, мені особисто болить, що краса міста, його чистота, комфорт спотворюються нелегальною торгівлею. Кілька важливих моментів: після демонтажів буквально упродовж доби на локації наводиться лад. Аби не з’являлась стихійна торгівля, підрозділи патрульної поліції разом із Муніципальною вартою, інспекторами благоустрою та представниками райадміністрацій проводять рейди», – зауважив Кулеба.

Він зазначив, що столиця крок за кроком втілює стратегію з очищення вулиць від незаконно встановлених вагонів-магазинів, тимчасових споруд, наметів, яток. Особливий акцент – на підземних переходах. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі – усі вони тепер вільні для проходу і комфортні для киян.

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Кулеба додав, що нині триває повна інвентаризація підземних переходів у столиці, їх близько 200. Розробляється стратегія їх використання з урахуванням сучасної інфраструктури та інклюзивних технологій. Переходи на магістралях, у місцях із потужним трафіком відремонтують, частину – замінять на сучасно і безпечно облаштовані наземні.

Від МАФів звільнили майже 30 підземних переходів у Києві / Фото: kyivcity.gov.ua

«А звільнені від незаконних споруд стануть комфортними та безпечними для проходу пасажирів. А також на деяких можна організувати громадські простори. Як, до прикладу, в європейських країнах їх використовують для зберігання велосипедів, компактного електротранспорту, популярність яких у столиці набирає обертів. Ми будемо вдячні за будь-які креативні ідеї від киян, як корисно застосувати звільнені площі», – додав перший заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, з початку березня з вулиць Києва демонтували майже 270 незаконних елементів благоустрою.