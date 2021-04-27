У Києві попри сутички демонтували майже 20 МАФів

Попри спротив організованих груп у Дніпровському районі демонтували 19 незаконних споруд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

У Дніпровському районі Києва демонтували майже 20 незаконних споруд / Фото: Офіційний портал Києва

"Київ продовжує звільнятись від тимчасових споруд, розміщених без дозвільних документів. Сьогодні від самого ранку демонтажні бригади КП «Київблагоустрій» працюють на проспекті Соборності у Дніпровському районі столиці. Вже вдалося демонтувати 19 споруд, що порушували благоустрій, працювали без дозволів та створювали незручності для місцевих жителів", - повідомив перший заступник голови КМДА з питань самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

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Загалом на цій локації планується демонтувати близько 30 тимчасових споруд.

«Працюємо від самого ранку. 19 тимчасових споруд вже відправили на штрафмайданчик. Ми знову стикнулись зі спротивом агресивно налаштованих осіб, які запевняють, що вони – «малі підприємці». Під час демонтажу вони влаштували провокації, заважаючи фахівцям комунального підприємства виконувати законні дії. Вважаю, так у європейському місті бути не може. Тож ми змушені залучати правоохоронців та «муніципалів», щоб забезпечити порядок під час проведення демонтажних робіт», – прокоментував Кулеба.

Як розповів на своїй сторінці у Фейсбуці директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко, на місці знесених МАФів фахівці райдержадміністрації вже розпочали відновлювати благоустрій.

«На місці масштабного демонтажу комунальні служби району вже відновлюють благоустрій. Прибрали сміття, що залишилось після незаконних тимчасових споруд, завозять землю та створюють газони. Аби жоден незаконний МАФ на цьому місці більше не з’явився», – запевнив він.

У КМДА нагадують, що перед демонтажем власник тимчасової споруди обов’язково отримує припис з вимогою надати дозвільні документи на розміщення або самостійно демонтувати споруду. У разі відсутності дозволів Департамент міського благоустрою доручає демонтаж комунальному підприємству «Київблагоустрій».

Лише за минулий тиждень з вулиць Києва прибрали понад 100 незаконних споруд.

Як повідомлялося, у Києві під час знесення МАФів у Дніпровському районі міста сталися сутички між підприємцями і поліцією.

До поліції доправили 14 учасників сутичок під час демонтажу МАФів.