До поліції забрали 14 учасників сутичок під час демонтажу МАФів
Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.
«Сьогодні представники благоустрою розпочали демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній, що у Дніпровському районі. Для забезпечення правопорядку на місці події також перебувають поліцейські. Деякі громадяни намагались вдаватися до протиправних дій та вчиняти конфлікти, аби запобігти знесенню торгівельних павільйонів», - йдеться у повідомленні.
Тож, як уточнюється, активних порушників – 14 осіб - поліцейські доставили до територіального управління поліції. Правоохоронці наразі з’ясовують їх особи та всі обставини вчинення ними правопорушень.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Зазначається, що на 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Досудове розслідування триває.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в Києві під час знесення МАФів у Дніпровському районі міста сталися сутички між підприємцями і поліцією.