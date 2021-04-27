До поліції забрали 14 учасників сутичок під час демонтажу МАФів

У зв’язку з подіями щодо демонтажу МАФів у Дніпровському районі Києва до поліції за протиправні дії доставили 14 осіб для з’ясування обставин.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні представники благоустрою розпочали демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній, що у Дніпровському районі. Для забезпечення правопорядку на місці події також перебувають поліцейські. Деякі громадяни намагались вдаватися до протиправних дій та вчиняти конфлікти, аби запобігти знесенню торгівельних павільйонів», - йдеться у повідомленні.

Тож, як уточнюється, активних порушників – 14 осіб - поліцейські доставили до територіального управління поліції. Правоохоронці наразі з’ясовують їх особи та всі обставини вчинення ними правопорушень.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Зазначається, що на 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Досудове розслідування триває.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Києві під час знесення МАФів у Дніпровському районі міста сталися сутички між підприємцями і поліцією.