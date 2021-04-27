У Києві під час демонтажу МАФів сталися сутички з поліцією

У Дніпровському районі столиці під час демонтажу незаконно встановлених торгових точок між їхніми власниками та правоохоронцями виникли сутички.

Як передає Укрінформ, про це повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин у Фейсбуці.

"В результаті кількох чоловіків, які намагалися завадити працівникам КП «Київблагоустрій» прибирати тимчасові споруди, було затримано", - зазначив він.

Трубіцин повідомив, що сьогодні відбувається наймасштабніший за останній час демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд.

"Одразу 40 МАФів до кінця дня буде прибрано з провулку між вулицею Регенераторною та проспектом Свободи. Законність всіх дій столичної влади підтверджена документально – КП «Київблагоустрій» надало всі необхідні документи з приписами на демонтаж нелегальних тимчасових споруд", - зазначив він.

Депутат також заявив, що "недобросовісні підприємці намагаються чинити спротив діям комунальників. Тому порядок на місці демонтажу незаконних об’єктів охороняють близько 200 правоохоронців".

Водночас, як повідомили у Департаменті міського благоустрою КМДА, з вулиць Києва прибрали ще 141 елемент благоустрою, що розміщувалися самовільно.

Перед демонтажем інспектори обов'язково вносять припис із вимогою до власника надати документи на розміщення або демонтувати ТС (тимчасову споруду) власними силами. У разі їх відсутності Департамент міського благоустрою видає доручення на демонтаж.