Для Президентського університету хочуть відкрити 11 кампусів на ВДНГ у Києві

Президентський університет на території ВДНГ у столиці матиме 11 кампусів, із яких п'ять профільних наукових.

Про це написав генеральний директор національного комплексу «Експоцентр України» (колишня ВДНГ) Євген Мушкін у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Всього на території ВДНГ в рамках університету буде створено 11 кампусів (серед них п'ять профільних наукових). Також тут будуть: адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба, корпус з офісами іноземних компаній, біокластер і біоклініка. А на додаток - вже існуюча інфраструктура та майбутні проєкти культурного, дозвіллєвого, мистецького, експозиційного, спортивного характеру», - зазначив він.

За його словами, студенти майбутнього університету матимуть можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури ВДНГ.

Мушкін переконаний, що Президентський університет буде унікальним за програмою та якістю контенту в глобальному сенсі (у тому числі завдяки розташуванню саме на ВДНГ), який позитивно впливатиме на цінності, знання та спосіб мислення, а отже - робитиме вагомий внесок у процвітання нашої країни.

Разом з тим він нагадав, що у минулому році на території ВДНГ почав працювати перший в Україні Музей науки Малої академії наук, а минулого тижня приступили до облаштування території під урбан-парк.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 31 травня підписав указ про створення Президентського університету. За словами глави держави, в університеті готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічної, енергетичних та біотехнологій.