Справа «проданих» гуртожитків НАУ: суд скасував вибуття будівель із держвласності

У Києві суд скасував незаконне вибуття з державної власності гуртожитків Національного авіаційного університету площею понад 2 тис. кв. м та вартістю понад 86 млн грн, розташовані на вулиці Вітряні Гори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що гуртожитки перебували на балансі Національного авіаційного університету, однак у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно перейшли у власність комерційної структури та у подальшому фізичних осіб. Водночас комерційна структура звернулась з позовом у Подільському районному суді Києва про витребування вказаного майна від фізичної особи.

У зв’язку з цим ще у травні 2017 року прокуратура вступила у вказану справу на захист інтересів держави в особі Міністерства освіти і науки України та Національного авіаційного університету, які не були залучені у справу.

Справу розглядали суди неодноразово.

"За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури постановою Київського апеляційного суду скасоване рішення суду першої інстанції, яким витребувано вказане державне майно на користь комерційної структури, та відмовлено у задоволенні позову", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Державне бюро розслідувань викрило експосадовців Держгеокадастру та посадовців державних підприємств Національної академії аграрних наук України на привласненні земель академії на понад 2 млн грн.

Фото: прокуратура Києва