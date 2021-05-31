Справа «проданих» гуртожитків НАУ: суд скасував вибуття будівель із держвласності

Справа «проданих» гуртожитків НАУ: суд скасував вибуття будівель із держвласності

Укрінформ
У Києві суд скасував незаконне вибуття з державної власності гуртожитків Національного авіаційного університету площею понад 2 тис. кв. м та вартістю понад 86 млн грн, розташовані на вулиці Вітряні Гори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що гуртожитки перебували на балансі Національного авіаційного університету, однак у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно перейшли у власність комерційної структури та у подальшому фізичних осіб. Водночас комерційна структура звернулась з позовом у Подільському районному суді Києва про витребування вказаного майна від фізичної особи.

У зв’язку з цим ще у травні 2017 року прокуратура вступила у вказану справу на захист інтересів держави в особі Міністерства освіти і науки України та Національного авіаційного університету, які не були залучені у справу.

Читайте також: У Києві повернули у держвласність «продані» гуртожитки НАУ

Справу розглядали суди неодноразово.

"За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури постановою Київського апеляційного суду скасоване рішення суду першої інстанції, яким витребувано вказане державне майно на користь комерційної структури, та відмовлено у задоволенні позову", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Державне бюро розслідувань викрило експосадовців Держгеокадастру та посадовців державних підприємств Національної академії аграрних наук України на привласненні земель академії на понад 2 млн грн.

Фото: прокуратура Києва

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-