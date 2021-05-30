У Києві за добу - 96 випадків коронавірусу, семеро хворих померли

За минулу добу в Києві виявили 96 нових хворих на коронавірусну хворобу, померли семеро людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу КМДА.

«96 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 7 людей. Усього за період пандемії в місті 5083 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 374», – сказав Кличко.

За його даними, захворіли 49 жінок віком від 20 до 87 років та 44 чоловіки віком від 21 до 82 років, а також одна дівчинка віком два роки і двоє хлопчиків 6 та 16 років.

Кличко уточнив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 36, у Солом’янському – 15, у Святошинському і Голосіївському районах – по 10 випадків.

Мер також розповів, що до лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 73 з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас він зауважив, що одужали минулої доби 2 тис. 450 людей, і додав, що загалом коронавірус подолали 166 тис. 38 мешканців столиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксовано 1 703 нові випадки захворювань на COVID-19. Серед них - 85 дітей та 10 медпрацівників. Летальних випадків — 84.