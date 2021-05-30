В Україні усі області - у «жовтій» зоні карантину

Станом на 30 травня усі області України перебувають у «жовтій» зоні епідеміологічної небезпеки.

Про це свідчать дані рівня поширення захворювання на Covid-19, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.

Жодна з українських областей наразі не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій зоні карантину.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19, зеленій зоні карантину станом на 29 травня відповідають чотири регіони. Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області.

Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 21 квітня затвердив постанову щодо продовження дії надзвичайної ситуації та загальнонаціонального карантину через коронавірус до 30 червня. Регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.